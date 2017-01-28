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28. 01. 2017

Число жертв среди населения Донбасса растет - ОБСЕ

 
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность увеличением количества жертв среди гражданских в результате боевых действий на востоке Украины.
 
"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик", - отмечается в заявлении Сайдика.
 
Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.
 
Напомним, что за минувшие сутки в районе проведения АТО сепаратисты 60 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военных были ранены.
 

Источник: korrespondent.net

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