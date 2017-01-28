В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое

В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое, сообщает Укринформ.

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - заявил в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на конференции "Исцеляя семью - строим будущее".

Кулеба отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

Почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.

Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку.

Минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.

Напомним, в двух разных районах Киевской области 27 января произошло массовое отравление детей.