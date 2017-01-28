Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 12:51
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое

В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое, сообщает Укринформ.

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - заявил в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на конференции "Исцеляя семью - строим будущее".
 
Кулеба отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.
 
Почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.
 
Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку.
 
Минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.
 
Напомним, в двух разных районах Киевской области 27 января произошло массовое отравление детей.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.