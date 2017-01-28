В Закарпатье обстреляли дом экс-главы МВД области

В Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом экс-главы управления МВД Василия Варцабы, сообщает телеканал 112 Украина.

После выстрела в доме начался масштабный пожар.

"Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканала подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", - сообщалось с места событий.

Позже корреспондент канала уточнила, что в полиции подтвердили официально - обстрел велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. Кроме того, в результате обстрела и пожара пострадали соседние дома – там выбиты окна. Пострадавших в результате происшествия нет.

Выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома, в которой момент инцидента находились супруги Вацраб. Они не пострадали.

Варцаба возглавлял милицию Закарпатской области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.

Источник: korrespondent.net