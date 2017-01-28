Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 12:48
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

В Закарпатье обстреляли дом экс-главы МВД области

В Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом экс-главы управления МВД Василия Варцабы, сообщает телеканал 112 Украина. 

После выстрела в доме начался масштабный пожар.

"Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканала подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", - сообщалось с места событий.

Позже корреспондент канала уточнила, что в полиции подтвердили официально - обстрел велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. Кроме того, в результате обстрела и пожара пострадали соседние дома – там выбиты окна. Пострадавших в результате происшествия нет.
 
Выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома, в которой момент инцидента находились супруги Вацраб. Они не пострадали.
 
Варцаба возглавлял милицию Закарпатской области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.