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28. 01. 2017

В 10 областях критическая ситуация на дорогах

 
Ситуация с аварийностью на дорогах 10 регионов оценивается как критическая, в четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности, сообщили в Нацполиции.
 
В течение субботы был зафиксирован рост количества ДТП на 50% и более в 10 областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской.
 
 
 
Высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
 
"За минувшие сутки в ДТП погибли 7, травмированы - 68 человек", - отметили в полиции.
 

Источник: korrespondent.net

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