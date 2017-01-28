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28. 01. 2017

В ООН призвали Трампа и в дальнейшем принимать беженцев

 
Управление ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали администрацию президента США Дональда Трампа продолжать предоставлять убежище беженцам.
 
"Потребности беженцев и мигрантов во всем мире еще не были столь острыми, и программа переселения США является одной из важнейших в мире", - говорится в заявлении в ответ на решение Трампа приостановить действие программы США по приему беженцев.
 
 
"Предоставляя беженцам убежище, США получают двойную выгоду: во-первых, спасая людей, которые являются самыми уязвимыми в мире, и, во-вторых, давая им возможность обогатить свои новые общества", - говорится в заявлении.
 
Также организации выразили надежду, что США и в дальнейшем будут "играть сильную лидерскую роль и продолжать долгую традицию защиты тех, кто бежит от конфликтов и преследования".
 
Как известно, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий "экстремальную проверку" мигрантов.
 
Представитель Республиканской партии Майкл Маккол заявил CNN, что указ Трампа предусматривает также 30-дневное приостановление выдачи виз гражданам 7 стран, которые представляют собой "повышенную опасность" и приостановление программы по приему беженцев. 

Источник: korrespondent.net

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