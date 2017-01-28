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28. 01. 2017

Россия готовится к испытанием новой системы ПРО

Испытания новой системы противоракетной обороны, которая создается в России, будет проведены "в ближайшие два-три года", сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО военно-космических сил России Ильгар Тагиев, пишет "РБК". 

Испытания пройдут на полигоне Сары-Шаган.

По словам Тагиева, в эти же сроки будет полностью обновлена система ПРО Москвы и центрального промышленного района.

По данным ВКС РФ, сейчас проводятся работы по повышению технических характеристик системы противоракетной обороны.

Как отметил Тагиев, в настоящее время на вооружении российских военных "находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы".

Ранее военно-морские силы Украины заявили об обстреле водолазного судна Почаев Россией.

Источник: korrespondent.net

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