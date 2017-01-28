Фермерам Колумбии будут платить $350 в месяц за отказ от выращивания коки

Колумбия объявила о планах по уничтожению урожая листьев коки, которые являются сырьем для производства кокаина, сообщает ВВС.

В рамках совместной программы, которую разработали правительство и повстанческая группировка ФАРК, фермеры, которые добровольно уничтожат насаждения коки, будут получать ежемесячно 350 долларов.

Фермеры также смогут получить кредиты и субсидии, техническую помощь и обучение для перехода на выращивание других культур, например, фруктовых деревьев или какао.

Правительство планирует потратить на программу поддержки фермеров 340 млн долларов. Власти подчеркивают, что она затронет около 50 000 семей.

Программа стала частью мирного плана, который правительство Колумбии заключил с повстанцами ФАРК. Конгресс Колумбии одобрил соглашение 1 декабря 2016.

ФАРК долгое время финансировала свою деятельность за счет производства кокаина. Группировка контролировало большую часть бизнеса по торговле наркотиками в стране.

Правительство страны беспокоит, что после заключения мирного соглашения место ФАРК на рынке по производству и торговле наркотиками попытаются занять другие группировки.

Правительство Колумбии поставило целью уничтожить в этом году 100 000 гектаров коки. Однако власти пока не решили, каким образом это лучше сделать.

Около 64 тысяч семей в Колумбии зависят от торговли листьями коки. Пока власти пытаются переключить их на другие виды деятельности.

Источник: korrespondent.net