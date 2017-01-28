Суд по "долгу Януковича" будет в апреле - минфин

Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 млрд долларов перед Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала Громадське ТВ министр финансов Александр Данилюк.

"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может, уже в апреле", - отметил он.

По мнению Данилюка, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию.

Напомним, правительство Николая Азарова получил кредит на 3 млрд долларов в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Виктором Януковичем в декабре 2013 года.

В 2015 году российская сторона потребовала возврата долга, не приняв предложения реструктуризации долга. Украинские власти отказались признавать долг официальным.

Источник: korrespondent.net