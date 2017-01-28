Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 15:54
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

Канада передала Украине 10 карет скорой помощи

 
Украине передали 10 карет скорой помощи, которые были приобретены благодаря финансовой помощи правительства Канады, сообщает пресс-служба МИД.
 
Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.

2/2 But 4 me personally Canadian plane w/assistance 4 our army in snowy airport&ambulances to anniversary are unforgettable. Thanks @Canada! pic.twitter.com/3rp66TOvJZ

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 января 2017 г.
 
На мероприятии с короткими речами выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Канады в Украине Роман Ващук.
 
Стороны выразили уверенность, что украинско-канадские отношения продолжат свое динамичное развитие.
 
Напомним, что ранее по решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, украинка по происхождению Христя Фриланд возглавила Министерство иностранных дел страны.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.