В России уничтожили 60 тонн польских яблок

В пятницу, 27 января, на 33 километре Киевского шоссе при осмотре трех автомобилей из Беларуси было обнаружено 60 тонн яблок, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщают на сайте Россельхознадзора.

"Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из оборота и уничтожена, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при досмотре груза были выявлены маркировки польских производителей.

Напомним, что Беларусь поставила в Россию яблок в прошлом году в пять разбольше, чем весь урожай республики.

Источник: korrespondent.net