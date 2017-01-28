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28. 01. 2017

В Мексике призывают к бойкоту компаний из США

В социальных сетях Мексики началась кампания, которая призывает бойкотировать американские товары, сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что старту акции способствовало подписание президентом США Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе с Мексикой.

#QueSeMetaSu20%PorElFundillo#AdiosStarbucks #AdiosCostco #AdiosWalmart #AdiosMcDonalds #AdiosProductosGringos #ConsumoProductosMexicanos pic.twitter.com/yWcQn8Xw7D

— ClaraYdirecta (@ClaraYdirecta) 26 января 2017 г.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хештегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги mcdonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.
 
На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала семь тысяч рабочих мест по всей стране.
 
В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране руководит мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.
 
Напомним, 25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении миграционной политики. При этом президент США продолжает настаивать, что стоимость стены оплатит Мексика.
 
 

Источник: korrespondent.net

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