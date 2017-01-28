Гражданство Украины за год получил 131 россиянин

Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году предоставил гражданство Украины 131 россиянину. Об этом пишут Українські новини со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы на запрос.
Согласно сообщению, всего в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц, из них 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам приняты в украинское гражданство указами президента.
В частности, 131 принятый указом президента в гражданство Украины человек являлся гражданином России, 97 – Сирии, 75 – лицом без гражданства (гражданами каких государств они были ранее, не указано).
64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении, 61 – Афганистана, 52 – Ирана, 47 – Грузии, 43 – Молдавии, 31 – Ливана, 30 – Узбекистана.
26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении, 22 - Азербайджана, по 13 - Иордании и Пакистана, 12 - Белоруссии, по 11 - Палестины и Египта.
Девять лиц, принятых в украинское гражданство в 2016 году, были гражданами Нигерии, восемь – Турции, семь – Бангладеша, шесть – Туркменистана, пять – Вьетнама, по четыре – Казахстана и Туниса, по три – Индии и Алжира, по два – Анголы, Камеруна, Ливии, Марокко, Судана.
Также в гражданство Украины в 2016 году были приняты по одному гражданину США, Германии, Израиля, Греции, Северной Кореи, Кубы, Непала, Саудовской Аравии, Конго, Йемена и Таджикистана.
Как сообщал Корреспондент.net, по информации первоговице-спикера Верховной Рады, уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, Россия за три года предоставила гражданство почти 170 тысяч украинцев.
Геращенко отметила, что, скорее всего, большинство из 170 тысяч украинцев, получивших российское гражданство – жители аннексированного Крыма.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
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