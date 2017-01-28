Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 18:59
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

Бывшего главу ЛНР Болотова похоронят под Москвой

Похороны бывшего главы самопровозглашенной ЛНР Валерия Болотова состоятся во вторник, 31 января, в Московской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу информцентра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика.

"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", – сказал Кнырик.

Он также сообщил, что врачи определили причину смерти Болотова.

"Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность", – рассказал Кнырик.

Как  сообщал Корреспондент.net, Валерий Болотов умер 27 января в своей квартире в Москве. Ему внезапно стало плохо.

Болотов был одним из лидеров сепаратистов в Луганской области. Он стал главой самопровозглашенной ЛНР в мае 2014 года, но уже в августе объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения. В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи для ЛНР.

Напомним, 27 декабря 2016 года в ЛНР скончался "министр" Сергей Литвин. Он отвечал в "республике" за сельское хозяйство и продовольствие.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.