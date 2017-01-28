Бывшего главу ЛНР Болотова похоронят под Москвой

Похороны бывшего главы самопровозглашенной ЛНР Валерия Болотова состоятся во вторник, 31 января, в Московской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу информцентра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика.

"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", – сказал Кнырик.

Он также сообщил, что врачи определили причину смерти Болотова.

"Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность", – рассказал Кнырик.

Как сообщал Корреспондент.net, Валерий Болотов умер 27 января в своей квартире в Москве. Ему внезапно стало плохо.

Болотов был одним из лидеров сепаратистов в Луганской области. Он стал главой самопровозглашенной ЛНР в мае 2014 года, но уже в августе объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения. В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи для ЛНР.

Напомним, 27 декабря 2016 года в ЛНР скончался "министр" Сергей Литвин. Он отвечал в "республике" за сельское хозяйство и продовольствие.

Источник: korrespondent.net