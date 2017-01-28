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28. 01. 2017

Новый глава МИД Германии обозначил путь для РФ

Судьба санкций против России зависит от прогресса по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро, передает Reuters.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций, – сказал Габриэль во время пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Марком Эро. – Мы хотим реализации Минского мирного процесса... И это единственный путь, который позволит снять санкции с России".

Габриэль также отметил, что Франция и Германия должны выражать сильные и единые позиции по важным вопросам. По его словам, Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения украинско-российского вопроса.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 января Зигмар Габриэль возглавил МИД Германии, после того как ушел в отставку Франк-Вальтер Штайнмайер. В свой первый рабочий день на новой должности Габриэль заявил, что Берлин заинтересован в дружбе с РФ.

Также отметим, что Габриэль ранее был вице-канцлером Германии и, занимая этот пост, высказывался за отмену санкций против России.

Источник: korrespondent.net

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