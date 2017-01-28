Боевики пропустили на Донбасс гумконвой ООН

Сегодня на неподконтрольную территорию Донбасса через пункт пропуска Новотроицкое проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью, передает Госпогранслужба

По информации ведомства, 23 автомобиля от регионального представительства ООН перевозили более 500 тонн строительных материалов.

Остальные семь машин были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от миссии международного комитета Красного Креста.

Вся эта гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне сепаратисты не пропустили гумконвой ООН. Это был первый подобный случай за все время вооруженного конфликта на Донбассе. Боевики не объяснили свои действия.

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Источник: korrespondent.net