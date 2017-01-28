Парубий отжался в поддержку воинов АТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий присоединился к флешмобу #22PushupChallenge. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Принял вызов от общественного движения Честно для участия международном флешмобе… В знак солидарности с нашими воинами, которые на передовой защищают нашу независимость и украинское государство", – сказал Парубий.

Он передал эстафету воинам и ветеранам батальона им. генерала Кульчицкого.

Напомним, Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.

Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во флешмобе #22PushupChallenge приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, городской голова Киева Виталий Кличко и другие.

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Источник: korrespondent.net