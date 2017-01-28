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28. 01. 2017

В России разберут три космические ракеты Протон

Россия возобновит пуски ракет-носителей Протон-М через несколько месяцев, но сначала придется разобрать три уже готовых ракеты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Пуски Протона-М будут возобновлены через три с половиной месяца. Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения", – написал он в своем Twitter.

Он также объявил, что "все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны".

"Три Протона-М будут разобраны. Двигатели второй и третьей ступеней заменены", – добавил Рогозин.

Как сообщал Корреспондент.net, в России украли драгметаллы из ракетных двигателей. По данным СМИ, речь идет о десятках двигателей для ракеты-носителя Протон-М. Технологические проблемы с двигателями возникли в ходе огневых испытаний.

Источник: korrespondent.net

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