Авиаконструкторам Антонова предложили ехать в РФ

В России готовы принять украинских авиаконструкторов концерна Антонов и обеспечить их работой и зарплатой. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО в Воронеже, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, в Украине", – сказал Рогозин.

Он отметил, что украинских специалистов готовы обеспечить "всей необходимой работой, перспективой, заработными платами".

"Чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза", – добавил Рогозин.

Как ссообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года стало известно, что главный конструктор госпредприятия Антонов Дмитрий Кива уволился и уехал из Украины в Азербайджан. Он будет создавать авиаотрасль в этой стране.

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Источник: korrespondent.net