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28. 01. 2017

Трамп провел телефонные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он продолжался 45 минут.  Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, перед переговорами с Путиным, Трамп также 45 минут разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Во время беседы Трампа и Путина в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Также Спайсер отметил, что разговор с Путиным – третий по счету сегодня у президента США.

Дональд Трамп также успел поговорить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а затем пообщается с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Об итогах переговоров Трампа и Путина станет известно позже.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Белый дом и Кремль подтвердили, что разговор Трампа и Путина состоится сегодня. Также в переговорах будет участвовать вице-президент США Майк Пенс.

Источник: korrespondent.net

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