В Петербурге взяли штурмом музей "Новороссии"

Российские полицейские взяли штурмом музей "Новороссии" в Санкт-Петербурге, об этом говорится на странице музея в соцсети ВКонтакте.

Как сообщается, один из охранников вышел в четыре часа за сигаретами и у него "произошел словесный конфликт с двумя подвыпившими молодыми людьми".

В итоге завязалась драка, к которой присоединились волонтеры музея, но силы оказались неравны, поскольку к их противникам также подоспела подмога. Волонтеры отступили и забаррикадировались в помещении.

К музею была вызвана полиция. Правоохранители потребовали открыть дверь, но получили отказ. Один из сотрудников музея выстрелил из ружья, когда в помещение начали запускать газ.

После этого полицейские ворвались во внутрь музея. Всех его сотрудников выгнали, а само помещение опечатали.

"Руководство музея "Новороссии" категорически не пускают внутрь помещения и выгоняют оттуда, ссылаясь на то что там проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Опечатанные двери в музей "Новороссии". Фото: Соцсети

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в музее "Новороссии" провели обыск в рамках расследования дела о взрывах у Каменноостровского моста в марте 2015 года и на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года.

Источник: korrespondent.net