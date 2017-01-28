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28. 01. 2017

Россия запустит в обход Украины 240 поездов

Россия строит электрофицированную железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово. Пропускная способность участка после его ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях.

Об этом сообщил вице-президент РЖД Олег Тони, передает Интрефакс.

"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", – сказал он.

По словам Тони, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 строителей и 1500 единиц техники. В этом году будет уложено более 150 км рельсов.

Железная дорога в обход территории Украины будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее РФ назвала сроки запуска железной дороги в обход Украины. Стоимость строительства такой линии в РЖД в 2015 году оценивали в 45-60 млрд рублей.

В ведомстве поясняли, что дорога необходима, чтобы "иметь устойчивое, уверенное и ни от кого не зависящее движение в южном направлении".

Источник: korrespondent.net

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