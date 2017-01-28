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28. 01. 2017

Полиция задержала застрявшего в окне сепаратиста из ДНР

Сотрудники полиции задержали боевика самопровозглашенной ДНР по подозрению в ограблении квартир в Краматорске, передает региональное управление Нацполиции.

"53-летнему мужчине, который застрял в решетке квартиры, которую пытался обокрасть, сообщено о подозрении в совершении трех краж и причастности к незаконным вооруженным формированиям", – говорится в сообщении.

Установлено, что сепаратист пробрался в квартиру своей знакомой, зная, что она находится на лечении в медицинском учреждении.

Также сообщается, что подозреваемый присоединился к сепаратистам ДНР еще в 2014 году.

"Мужчина пошел к террористам в надежде заработать денег и получить прибежище – потому что в то время не имел постоянного места жительства", – сообщили в полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Донецкой области задержали "депутата" ДНР. Член так называемого "народного совета" пытался пересечь линию разграничения под видом мирного жителя.

Источник: korrespondent.net

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