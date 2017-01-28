В Симферополь вошла колонна военной техники

В аннексированный Симферополь зашла колонна российской военной техники. Об этом сообщает Центр информации о правах человека в Крыму.

В составе колонны было как минимум пяти бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин.

"Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проследовала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце ноября 2016 года в Севастополе заметили передвижение большого количества военной техники. Российский блогер Илья Варламов заснял скопление танков.

Источник: korrespondent.net