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28. 01. 2017

В Симферополь вошла колонна военной техники

В аннексированный Симферополь зашла колонна российской военной техники. Об этом сообщает Центр информации о правах человека в Крыму.

В составе колонны было как минимум пяти бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин.

"Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проследовала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце ноября 2016 года в Севастополе заметили передвижение большого количества военной техники. Российский блогер Илья Варламов заснял скопление танков.

Источник: korrespondent.net

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