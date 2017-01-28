Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа Беседа прошел в деловом ключе. Они обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину, сообщается на сайте Кремля.

В частности, президенты двух стран "затронули тему борьбы с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова".

"Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", – говорится в сообщении.

Владимир Путин и Дональд Трамп также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

"Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе", – отметили в Кремле.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами пяти государства. Владимир Путин был пятым в этом списке.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Трампом еще 15 ноября 2016 года.

Источник: korrespondent.net