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29. 01. 2017

КНДР накопила плутония на восемь ядерных бомб – СМИ

В распоряжении Северной Кореи может находиться до 50 килограмм плутония, что достаточно для производства шести или восьми ядерных бомб. Имеющиеся мощности позволяют производить примерно по еще килограмму плутония в год.

К такому заключению пришли исследователи из программы 38 North при частном Американско-корейском институте в Балтиморе, изучив спутниковые снимки, сообщает Euronews.

Специалисты также заявили, что в КНДР, вероятно, обновил работу ядерный реактор в Йонбене. Они пришли к такому заключению, изучив спутниковые снимки.

В частности, на фотографии за 22 января видно, что из охладительной системы реактора в реку попадает теплая вода.

Считается, что Пхеньян использует реактор в Йонбене для производства плутония для создания ядерного оружия.

Северная Корея не прекращает свои ядерную и ракетную программы, несмотря на запреты ООН и международные санкции.

Как сообщал Корреспондент.net, в КНДР могли создать две межконтинентальные ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки.

Военные полагают, что длина их не превышает 15 метров. Благодаря таким мобильным пусковым установкам, КНДР может произвести запуск ракет в любое время и с любой точки.

Американский президент Дональд Трамп обещал не допустить ситуации, когда межконтинентальная ракета КНДР будет способна достичь территории США.

Источник: korrespondent.net

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