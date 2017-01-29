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29. 01. 2017

Установлено местонахождение осужденного в РФ украинца Карпюка


Осужденный в России украинец Николай Карпюк, местонахождение которого было неизвестно с 5 декабря, содержится во Владимирском централе. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в эфире телеканала 112 Украина.
 
"С ним встречался консул Геннадий Брескаленко. Сейчас Карпюк находится на карантине в достаточно хорошем, почти нормальном состоянии. Настроен бороться. У него есть все нужные вещи. Жалоб нет", – заявил адвокат.
 
Новиков планирует посетить подзащитного на следующей неделе.
 
По словам адвоката, в данный момент также отсутствует информация про местонахождение и состояние украинца Станислава Клыха, которого еще 7 января повезли в Челябинск.

"Мы не знаем, в каком он состоянии и физическом, и психическом. У него были проблемы со здоровьем", – сказал он.
 
В планах защиты подача еще трех жалоб в различные инстанции.
 
Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни (РФ) приговорил украинцев Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых – первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

Карпюк и Клых выступили с последним словом в Чечне
 
26 октября Верховный суд России признал законным приговор украинцам, осужденным по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО.

Источник: korrespondent.net

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