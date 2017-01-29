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29. 01. 2017

Британия и Турция намерены подписать соглашение о свободной торговле

 
Великобритания и Турция планируют подписать соглашение о свободной торговле после того, как Британия покинет Евросоюз. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым в ходе совместной пресс-конференции с британской коллегой Терезой Мэй, передает Reuters.
 
Йылдырым также отметил, что обе страны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Украина и Израиль возобновили переговоры о свободной торговле
 
Ранее сообщалось, что Турция будет сотрудничать с Великобританией в разработке собственного истребителя нового поколения.

Источник: korrespondent.net

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