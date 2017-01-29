Британия и Турция намерены подписать соглашение о свободной торговле

Великобритания и Турция планируют подписать соглашение о свободной торговле после того, как Британия покинет Евросоюз. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым в ходе совместной пресс-конференции с британской коллегой Терезой Мэй, передает Reuters.

Йылдырым также отметил, что обе страны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.



Украина и Израиль возобновили переговоры о свободной торговле

Ранее сообщалось, что Турция будет сотрудничать с Великобританией в разработке собственного истребителя нового поколения.

Источник: korrespondent.net