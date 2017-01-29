Нетаньяху поддержал Трампа в строительстве стены на границе с Мексикой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал американского Дональда Трампа в возведении стены на границе США и Мексики. Об этом глава правительства написал в Twitter.

Нетаньяху отметил, что строительство стены может помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией.

"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе Израиля. Это остановило нелегальную иммиграцию. Серьезный успех. Отличная идея", – написал премьер Израиля.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 января 2017 г.



В США нашли способ оплатить стену с Мексикой

Напомним, 25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении миграционной политики.

Источник: korrespondent.net