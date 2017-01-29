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29. 01. 2017

Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций


Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 28 января не обсуждали вопрос отмены санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
 
Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора в контексте восстановления отношений.
 
"Нет", – сказал пресс-секретарь Путина.

Трамп: Разговор о снятии санкций преждевременный
 
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину. Президенты РФ и США условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи. 

Источник: korrespondent.net

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