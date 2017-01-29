Трамп и Меркель обсудили отношения с РФ и ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора в субботу, 28 января, отношения с Россией, украинский кризис, НАТО и сотрудничество в области борьбы с терроризмом, сообщает Белый дом.

Трамп и Меркель согласились с тем, что НАТО представляет для трансатлантических отношений "фундаментальное значение".

Лидеры двух стран также договорились углублять американо-германские отношения и укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Кроме того, Трамп принял приглашение Меркель на экономический саммит "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге. Сам он ждет визита канцлера Германии в США.



Меркель и Олланд заявили о проблемах с Трампом

Как сообщал Корреспондент.net, 28 января Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами пяти государства, в том числе с президентом России.

Источник: korrespondent.net