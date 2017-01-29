Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 03:58
0°C
Завтра -4°C
0°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

Трамп реорганизовал Советы национальной и внутренней безопасности


Президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности, передает Reuters.
 
Как сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома изданию Politico, Совет национальной безопасности будет реорганизован, чтобы лучше отвечать современным вызовам, в частности более эффективно отвечать на "цифровые угрозы".
 
Трамп также подписал указы о пожизненном запрете для чиновников администрации на лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств и пятилетний запрет на любое прочее лоббирование. 

Трамп провел телефонные переговоры с Путиным
 
Напомним, ранее Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.