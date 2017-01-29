Трамп реорганизовал Советы национальной и внутренней безопасности



Президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности, передает Reuters. Президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности, передает Reuters.

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома изданию Politico, Совет национальной безопасности будет реорганизован, чтобы лучше отвечать современным вызовам, в частности более эффективно отвечать на "цифровые угрозы".



Трамп также подписал указы о пожизненном запрете для чиновников администрации на лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств и пятилетний запрет на любое прочее лоббирование.



Трамп провел телефонные переговоры с Путиным



Напомним, ранее Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США.

Источник: korrespondent.net