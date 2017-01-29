Нидерланды создадут международный фонд поддержки абортов

Власти Нидерландов выделили 10 миллионов долларов на финансирование абортов в развивающихся странах после того, как президент США Дональд Трамп запретил оказывать государственную поддержку международным организациям, занимающимся подобной деятельностью, сообщает The Hill.

По оценке голландских властей, указ Трампа приведет к тому, что финансирование абортов сократится на 600 миллионов долларов в течение следующих четырех лет.

Нидерланды намерены создать глобальный фонд, который обеспечит женщинам во всем мире доступ к абортам. Власти страны рассчитывают привлечь к этой проблеме внимание других государств и добиться от них увеличения финансирования.

Напомним, Трамп вернул запрет на финансирование международных организаций, оказывающих услуги, связанные с абортами, который в 2009 году отменил Барак Обама.

Прямое финансирование абортов и раньше было под запретом. Однако деньги могли идти на распространение информации об абортах, средствах контрацепции, а также на восстановление женщин после операций.



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Напомним, Папа Римский Франциск даровал всем католическим священникам право прощать грех аборта.

Источник: korrespondent.net