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29. 01. 2017

Нидерланды создадут международный фонд поддержки абортов

 
Власти Нидерландов выделили 10 миллионов долларов на финансирование абортов в развивающихся странах после того, как президент США Дональд Трамп запретил оказывать государственную поддержку международным организациям, занимающимся подобной деятельностью, сообщает The Hill.
 
По оценке голландских властей, указ Трампа приведет к тому, что финансирование абортов сократится на 600 миллионов долларов в течение следующих четырех лет. 
 
Нидерланды намерены создать глобальный фонд, который обеспечит женщинам во всем мире доступ к абортам. Власти страны рассчитывают привлечь к этой проблеме внимание других государств и добиться от них увеличения финансирования.
 
Напомним, Трамп вернул запрет на финансирование международных организаций, оказывающих услуги, связанные с абортами, который в 2009 году отменил Барак Обама. 
 
Прямое финансирование абортов и раньше было под запретом. Однако деньги могли идти на распространение информации об абортах, средствах контрацепции, а также на восстановление женщин после операций.

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Источник: korrespondent.net

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