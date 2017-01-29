США начали поиск новых союзников для борьбы с ИГ

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису разработать план по борьбе с группировкой "Исламское государство", который будет предусматривать поиск новых союзников для коалиции во главе с США, которая ведет боевые действия против ИГ.

План должен быть подготовлен в течение 30 дней. Он должен включать в себя "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками".

Ранее в Белом доме в ответ на вопрос о готовности к совместным действиям с Россией в борьбе с ИГ заявляли, что США готовы сотрудничать с любой страной, которая разделяет такие цели.



Трамп обратился к ЦРУ с призывом разгромить ИГ

Этот же вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии.

Источник: korrespondent.net