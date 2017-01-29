Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 05:36
0°C
Завтра -4°C
0°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

США начали поиск новых союзников для борьбы с ИГ

 
Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису разработать план по борьбе с группировкой "Исламское государство", который будет предусматривать поиск новых союзников для коалиции во главе с США, которая ведет боевые действия против ИГ.
 
План должен быть подготовлен в течение 30 дней. Он должен включать в себя "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками".
 
Ранее в Белом доме в ответ на вопрос о готовности к совместным действиям с Россией в борьбе с ИГ заявляли, что США готовы сотрудничать с любой страной, которая разделяет такие цели.

Трамп обратился к ЦРУ с призывом разгромить ИГ
 
Этот же вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.