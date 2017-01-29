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29. 01. 2017

Олланд назвал Трампу условие снятия санкций с РФ

 
Президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что о снятии санкций с России можно будет говорить после урегулирования кризиса в Украине. Об сообщается на сайте Елисейского дворца.
 
Олланд заявил, что отмена ограничительных мер в отношении России будет обсуждаться только после выполнения Москвой всех пунктов минских соглашений.

Le président @fhollande et @realDonaldTrump se sont entretenus par téléphone ce soir.
Lire le communiqué de presse : pic.twitter.com/8H3BKTRSVj

— Élysée (@Elysee) 28 января 2017 г.
Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России преждевременно.

Источник: korrespondent.net

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