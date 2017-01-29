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29. 01. 2017

Белый дом позитивно оценил разговор Трампа и Путина

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал важным началом для улучшения отношений между странами, сообщает Белый дом.

"Удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с "Исламским государством", а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии", – сообщается в заявлении.

Трамп и Путин надеются, что стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее пресс-служба Кремля также оценила состоявшуюся беседу положительно, сообщив, что она проходила "в позитивном и деловом ключе".

Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций

Как сообщал Корреспондент.net, 28 января Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами пяти государства. Президент России Владимир Путин был пятым в этом списке.

Источник: korrespondent.net

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