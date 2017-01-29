В аэропорту Нью-Йорка начались протесты

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом президента Дональда Трампа, запретившим въезд в страну для граждан семи мусульманских государств, сообщает NBC New York.

Сотни демонстрантов собрались в зоне прилета терминала 4, скандируя: "Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады!"



Некоторые призывают объявить импичмент президенту и депортировать его супругу.



The scene from above as thousands chant and scream, draping banners from above at JFK international arrivals shouting "LET THEM IN!" pic.twitter.com/ugU8zbKYiv — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 28 января 2017 г.



At the very beginning of the protest, people were already chanting & cars honking in support #nycprotest #jfk #NoMuslimBanJFK #Terminal4 pic.twitter.com/glpt9JdCVJ — Ali Philippides (@ClubAliP) 28 января 2017 г.

Thousand of protestors at #JFK chanting "LET THEM IN" and "NO HATE, NOT FEAR, REFUGEES ARE WELCOME HERE" #MuslimBan pic.twitter.com/cMf56n7p8Y — #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 28 января 2017 г.



Hi conservatives. THIS is what standing up for the Constitution really looks like. #MuslimBan #jfk pic.twitter.com/EA4R6CwkeG — Taylor Wright (@tw429) 29 января 2017 г.



Всего, по данным американских СМИ, в соответствии с указом Трампа в разных аэропортах страны были задержаны или отправлены домой 27 человек. Сотни людей сняли с рейсов в странах вылета.

Напомним, Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Запрет коснулся граждан семи государств – Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Источник: korrespondent.net