Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 07:01
0°C
Завтра -4°C
0°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

Канада приветствует всех беженцев, независимо от веры – Трюдо

 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в стране будут приветствовать беженцев вне зависимости от их вероисповедания.
 
"Для тех, кто спасается от преследований, террора и войны, канадцы будут вас приветствовать, независимо от веры. Наша сила в разнообразии", – написал он в Twitter.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 января 2017 г.
Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.