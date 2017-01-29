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29. 01. 2017

Латвия вновь заметила у своих границ российский корабль

В Национальных вооруженных силах Латвии заявили, что вблизи границ страны был замечен российский военный корабль класса Бира, сообщает Vesti.lv.

Латвийские военные отметили, что присутствие корабля было обнаружено в десяти морских милях от территориальных вод страны в латвийской эксклюзивной экономической зоне.

Также сообщается, что 25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ вод Латвии два российских истребителя – Су-24 и Ан-26.

Латвия повысила боеготовность армии из-за активности РФ

Латвия неоднократно заявляла о вторжении в ее особую экономическую зону российских кораблей. В марте прошлого года латвийские военные заметили российскую подводную лодку.

Источник: korrespondent.net

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