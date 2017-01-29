Сутки в АТО: 55 обстрелов, есть раненый

За сутки 28 января зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций ВСУ, ранен один боец, сообщили в штабе АТО в Facebook.

"Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций по всем направлениям, в том числе и из тяжелого вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Одного нашего военного ранило", - сказано в сообщении..

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреляли Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. С минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино стреляли БТРы.

На Донецком направлении - из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов - Троицкое и Новозвановку.

Напомним, позавчера в зоне АТО зафиксировали 60 обстрелов, трое ранены.

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Источник: korrespondent.net