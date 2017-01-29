Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 08:38
0°C
Завтра -4°C
0°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

Сутки в АТО: 55 обстрелов, есть раненый

 
За сутки 28 января зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций ВСУ, ранен один боец, сообщили в штабе АТО в Facebook.
 
"Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций по всем направлениям, в том числе и из тяжелого вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Одного нашего военного ранило", - сказано в сообщении..
 
На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреляли Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. С минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино стреляли БТРы.
 
На Донецком направлении - из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.
 
На Луганском направлении из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов - Троицкое и Новозвановку.
 
Напомним, позавчера в зоне АТО зафиксировали 60 обстрелов, трое ранены.
 
Число жертв среди населения Донбасса растет - ОБСЕ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.