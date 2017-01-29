Итоги 28.01: Разговор Трамп–Путин, БТРы в Крыму

Капитализация Microsoft впервые за 17 лет достигла $500 миллиарда
Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 года превысив отметку в 500 млрд долларов.
Акции софтверного гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за прошлый финквартал.
Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре составил 84 цента на акцию при выручке 25,8 млрд долл.
Состоялся телефонный разговор Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он продолжался 45 минут.
Во время беседы Трампа и Путина в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
Перед переговорами с Путиным, Трамп разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В Кремле отметили, что разговор прошел в деловом ключе. Путин и Трамп обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину. Лидеры РФ и США не стали обсуждать тему отмены санкций.
Политики договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.
Парубий отжался 22 раза в поддержку воинов АТО
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.
"Принял вызов от общественного движенияЧестно для участия международном флешмобе… В знак солидарности с нашими воинами, которые на передовой защищают нашу независимость и украинское государство", – сказал Парубий.
Он передал эстафету воинам и ветеранам батальона им. генерала Кульчицкого.
Задолженность Беларуси перед РФ за газ достигла $550 миллионов
Объем недоплаты Беларуси за поставки российского газа составляет сотни миллионов долларов. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"По нашим расчетам порядка 550 млн долларов", – сказал он.
Дворкович констатировал, что Россия и Беларусь до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за газ.
В Крыму заметили колонну российской военной техники
В Симферополь зашла колонна российской военной техники. В составе колонны было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин, сообщил Центр информации о правах человека в Крыму.
"Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проследовала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения", – говорится в сообщении.
Мексиканцы призвали бойкотировать американские компании
В социальных сетях Мексики началась кампания, которая призывает бойкотировать американские товары. Старту акции способствовало подписание президентом США Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе с Мексикой.
В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хештегом #AdiosProductosGringos. Мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги mcdonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.
Украина получила от Канады 10 карет скорой помощи
Украине передали 10 карет скорой помощи, которые были приобретены благодаря финансовой помощи правительства Канады. Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.
Источник: korrespondent.net
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-