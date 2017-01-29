Итоги 28.01: Разговор Трамп–Путин, БТРы в Крыму

Капитализация Microsoft впервые за 17 лет достигла $500 миллиарда

Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 года превысив отметку в 500 млрд долларов.

Акции софтверного гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за прошлый финквартал.

Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре составил 84 цента на акцию при выручке 25,8 млрд долл.

Состоялся телефонный разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он продолжался 45 минут.

Во время беседы Трампа и Путина в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Перед переговорами с Путиным, Трамп разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Кремле отметили, что разговор прошел в деловом ключе. Путин и Трамп обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину. Лидеры РФ и США не стали обсуждать тему отмены санкций.



Политики договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Парубий отжался 22 раза в поддержку воинов АТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.

"Принял вызов от общественного движенияЧестно для участия международном флешмобе… В знак солидарности с нашими воинами, которые на передовой защищают нашу независимость и украинское государство", – сказал Парубий.

Он передал эстафету воинам и ветеранам батальона им. генерала Кульчицкого.

Задолженность Беларуси перед РФ за газ достигла $550 миллионов

Объем недоплаты Беларуси за поставки российского газа составляет сотни миллионов долларов. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"По нашим расчетам порядка 550 млн долларов", – сказал он.

Дворкович констатировал, что Россия и Беларусь до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за газ.

В Крыму заметили колонну российской военной техники

В Симферополь зашла колонна российской военной техники. В составе колонны было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин, сообщил Центр информации о правах человека в Крыму.

"Колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проследовала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения", – говорится в сообщении.

Мексиканцы призвали бойкотировать американские компании

В социальных сетях Мексики началась кампания, которая призывает бойкотировать американские товары. Старту акции способствовало подписание президентом США Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе с Мексикой.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хештегом #AdiosProductosGringos. Мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги mcdonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

Украина получила от Канады 10 карет скорой помощи

Украине передали 10 карет скорой помощи, которые были приобретены благодаря финансовой помощи правительства Канады. Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.

Источник: korrespondent.net