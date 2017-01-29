В Сицилии тигр сбежал из цирка и гулял по улицам

В Палермо бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка, приехавшего из Швеции. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел утром в субботу. Хищник несколько часов бродил по улицам города до тех пор, пока заметившие его автомобилист не вызвали полицию.

Стражи порядка решили не наносить зверю вред и не усыплять его с помощью транквилизаторов, а заманить обратно в клетку. Для этого пришлось перекрывать движение транспорта на шоссе. Операция по поимке Оскара прошла успешно, и его вернули в цирк. Обстоятельства его побега остаются неясными.

Напомним, ранее сообщалось, что популяция тигров выросла в несколько раз.

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Источник: korrespondent.net