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29. 01. 2017

В Сицилии тигр сбежал из цирка и гулял по улицам

 
В Палермо бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка, приехавшего из Швеции. Об этом сообщает The Daily Mail.
 
Инцидент произошел утром в субботу. Хищник несколько часов бродил по улицам города до тех пор, пока заметившие его автомобилист не вызвали полицию.
 
Стражи порядка решили не наносить зверю вред и не усыплять его с помощью транквилизаторов, а заманить обратно в клетку. Для этого пришлось перекрывать движение транспорта на шоссе. Операция по поимке Оскара прошла успешно, и его вернули в цирк. Обстоятельства его побега остаются неясными.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что популяция тигров выросла в несколько раз.
 
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Источник: korrespondent.net

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