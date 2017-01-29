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29. 01. 2017

В Южно-китайском море исчезло судно с туристами

 
Вблизи побережья острова Борнео в Южно-китайском море исчезло пассажирское судно 31 человеком на борту. Среди пассажиров - 28 китайских туристов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замдиректора малазийской водной полиции Рахима Рамле.
 
По его словам, судно отчалило от города Кота Кинабалу, но в ожидаемое время не прибыло к месту назначения - популярного среди туристов острова Менгалум.
 
Сейчас по маршруту движения судна продолжается поисковая операция, которая осложняется тяжелыми погодными условиями и большой зоной поиска, что занимает более 400 квадратных водных миль.
 
"Работы ведут в условиях сильных ветров и волн. Мы были вынуждены обратиться за помощью к Вооруженным силам, чтобы они провели поиск с воздуха", - сказал Рамле.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде затонула лодка с туристами, погибших не было.
 
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Источник: korrespondent.net

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