В Южно-китайском море исчезло судно с туристами

Вблизи побережья острова Борнео в Южно-китайском море исчезло пассажирское судно 31 человеком на борту. Среди пассажиров - 28 китайских туристов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замдиректора малазийской водной полиции Рахима Рамле.

По его словам, судно отчалило от города Кота Кинабалу, но в ожидаемое время не прибыло к месту назначения - популярного среди туристов острова Менгалум.

Сейчас по маршруту движения судна продолжается поисковая операция, которая осложняется тяжелыми погодными условиями и большой зоной поиска, что занимает более 400 квадратных водных миль.

"Работы ведут в условиях сильных ветров и волн. Мы были вынуждены обратиться за помощью к Вооруженным силам, чтобы они провели поиск с воздуха", - сказал Рамле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде затонула лодка с туристами, погибших не было.

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Источник: korrespondent.net