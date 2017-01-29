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29. 01. 2017

Суд США временно отменил указ Трампа о мигрантах

 
Суд Нью-Йорка частично приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. Указом был введен запрет въезд в США на протяжении 90 дней беженцам, мигрантам и путешественникам из семи мусульманских стран. 
 
Такое решение федеральный судья Бруклина приняла после обращения Американского союза гражданских свобод, которое было сделано на фоне вспыхнувших протестов в нескольких крупных аэропортах США, где в соответствии с указом Трампа полиция и миграционная служба начали задерживать приезжих. Отмечается, что спустя несколько минут после решения суда Бруклина, похожее решение было вынесено в суде города Алегзандрия, штат Вирджиния. Окружной судья принял решение приостановить действие указа Трампа на семь дней для тех приезжих, у кого есть американская грин-карта.
 
Своим решением федеральный суд разрешил находиться в США тем, кто уже прибыл в страну и у кого есть американская действующая виза. Агентство Reuters уточняет, что временное разрешение остаться в Соединенных Штатах коснется 100-200 человек, которые были задержаны в аэропортах страны.
 
В департаменте национальной безопасности сообщили, что внимательно следили за рассмотрением обращения Американского союза гражданских свобод в суде Бруклина. По информации ведомства, судебное решение затронет 375 человек, 109 из них были задержаны в США, 173 человека не пустили в самолет в аэропорту вылета.
 
По указу Трампа, в США запрещен въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Документ был подписан в минувшую пятницу, 27 января. После того, как он был подписан, в аэропортах США начали задерживать граждан этих стран, прибывших в Штаты.
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Источник: korrespondent.net

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