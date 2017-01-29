Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 11:40
-1°C
Завтра -4°C
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

 
В Институте нацпамяти объяснили свое предложение по деккомунизации праздников. Как написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, предлагается не отменить празднование в Украине 8 марта, 1 и 9 мая, а просто перестать делать выходной в этот день
Об этом он написал в Facebook.
 
"Предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также - выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который почитается синхронно с Европой). 9 - День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но не выходным днем", - заявил Вятрович.
 
Также в Институте нацпамяти предложили новые праздники.
 
"Добавить также выходные дни 9 марта (день рождения Тараса Шевченко), День семьи (вторая пятница сентября). Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - добавил Вятрович.
 
Напомним, ранее Украинский институт нацпамяти подготовил проект закона по декоммунизации государственных праздников. 
 
Порт Южный, Южную и Юго-Западную ж/д переименуют

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.