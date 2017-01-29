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29. 01. 2017

Герои Крут остановили московскую орду - Порошенко

 
Петр Порошенко обнародовал обращение ко Дню памяти Битвы под Крутами.
 
"Сегодня мы чтим подвиг молодых украинцев - старшин и юнкеров Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого, бойцов студенческого куреня Сечевых стрельцов - студентов киевских вузов и гимназистов старших классов", - говорится в обращении.
 
"29 января 1918 года, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, они на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды", - заявил президент.
 
"Сейчас, как и почти 100 лет назад, страна, которая мечтает имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашей стране ", - добавил Порошенко.
 
"Отдельно хочу обратиться сегодня к нашим воинам, которые в составе Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, которые отстаивают наше право творить собственное государство. Примите искреннюю благодарность украинского народа за вашу честный и героический ежедневный труд", - отметил президент.
 
Обращение обнародовал и премьер Владимир Гройсман.
 
"Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину. Помним!", - написал Гройсман.
 
29 января 1918 в бою у станции Круты на Черниговщине - в 130 километрах от Киева против армии Михаила Муравьева выступили малочисленные отряды Украинской Центральной Рады.
 
Среди защитников были и пятнадцати- и восемнадцатилетние студенты и гимназисты.
Бой был непродолжительный, но свою задачу отряд Центральной Рады выполнил - он задержал движение большевистской армии в направлении Киева.
 
В результате столкновения основная часть защитников Крут отступила в столицу, но часть отряда гимназистов попала в плен и была расстреляна.
 
Напомним, ранее Порошенко заявил, что нужно срочно модернизировать танки Т-64 и Т-80.
 
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Источник: korrespondent.net

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