Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 13:08
-1°C
Завтра -4°C
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

Взрыв в доме на Харьковщине, пятеро пострадавших

 
В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в селе Слобожанское (Змиевский район) произошел взрыв с последующим горением. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.
 
Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки для монтажа натяжного потолка. В квартире выбиты окна, а также входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна подъезда с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было. 
 
В результате взрыва пострадала женщина 1993 г. р. - невестка хозяйки. Ее выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. Женщину с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова.
 
Также пострадали еще четыре человека: муж хозяйки 1973 г. р., ее сын 1993 г. р. и 2 работника, которые проводили монтаж (мужчины 1965 и 1993 г. р.). Их также со значительными ожогами госпитализировали.
 
Напомним. ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв в многоэтажке.
 
В Лондоне взорвался жилой дом, есть пострадавшие

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.