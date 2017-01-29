Взрыв в доме на Харьковщине, пятеро пострадавших

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в селе Слобожанское (Змиевский район) произошел взрыв с последующим горением. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки для монтажа натяжного потолка. В квартире выбиты окна, а также входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна подъезда с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было.

В результате взрыва пострадала женщина 1993 г. р. - невестка хозяйки. Ее выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. Женщину с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени, закрытым переломом носа госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова.

Также пострадали еще четыре человека: муж хозяйки 1973 г. р., ее сын 1993 г. р. и 2 работника, которые проводили монтаж (мужчины 1965 и 1993 г. р.). Их также со значительными ожогами госпитализировали.

Напомним. ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв в многоэтажке.

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Источник: korrespondent.net