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29. 01. 2017

В Индии из-за тумана ДТП из 30 авто: есть жертвы

Как минимум один человек погиб и еще 15 пострадали в результате ДТП в Индии. Об этом сообщает NDTV.

Столкновения произошли из-за густого тумана на автомагистрали Джайпур-Агра в 25 км от города Джайпур. По данным телеканала, столкнулись 30 транспортных средств - автомобили, автобусы и грузовики.

Ранее сообщалось, что в Польше из-за тумана столкнулись более 70 авто.

В Сербии из-за тумана столкнулись 25 автомобилей

Источник: korrespondent.net

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