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29. 01. 2017

В Южно-Китайском море нашли затонувшее судно с туристами

 
Пассажирское судно с китайскими туристами, которое затонуло в водах Малайзии, было найдено спасателями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в китайском консульстве в Кота-Кинабалу. Возле места крушения найдено двое выживших.
 
Напомним, ранее сообщалось о пропаже судна, которое следовало из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум. На борту находился 31 человек, в том числе 28 китайских туристов.
 
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Источник: korrespondent.net

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