В Южно-Китайском море нашли затонувшее судно с туристами

Пассажирское судно с китайскими туристами, которое затонуло в водах Малайзии, было найдено спасателями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в китайском консульстве в Кота-Кинабалу. Возле места крушения найдено двое выживших.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже судна, которое следовало из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум. На борту находился 31 человек, в том числе 28 китайских туристов.

В Таиланде затонула лодка с туристами

Источник: korrespondent.net