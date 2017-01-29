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29. 01. 2017

У Марин Ле Пен нашли фиктивных помощников

 
У лидера националистической пророссийской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен нашли фиктивных помощников и обязали выплатить €340 тысяч, которые якобы были на них потрачены. 
Об этом сообщает Midi Libre.
 
Ле Пен обязана вернуть деньги, потраченные на выплату зарплаты своей помощнице Катрин Гризе и телохранителю Тьери Лежье, которые были фиктивно наняты в качестве помощников политика.
 
Гризе заработала €298,5 тыс, а Лежье €41,5 тыс. Деньги должны быть возвращены до 31 января и 28 февраля соответственно. Иначе Европарламент может начать вычитывать из зарплаты Ле Пен как парламентария около 50% суммы для погашения трат.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Марин Ле Пен пригласили посетить Крым, несмотря на то, что СБУ запретила ей въезд в Украину.
 
МИД: Заявления Ле Пен о Крыме – ничтожны

Источник: korrespondent.net

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