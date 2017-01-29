Бой под Авдеевкой: трое военных погибли

Во время штурма Авдеевки на Донбассе сегодня, 29 января, погибли трое украинских военных, один ранен. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В рядах сил АТО на этих рубежах погиб один военнослужащий, еще двое- умерли от тяжелых ранений, еще один получил ранения и выжил", - сообщил он.

Спикер также отметил, что сепаратистам не удалось реализовать свои намерения, добавив, что штурм Авдеевки провалился и "враг с потерями отступил назад на восток".

"Однако сейчас ситуация остается очень напряженной: противник продолжает обстрел наших позиций из артиллерии и минометов, впрочем пока не переходит к штурмовым действиям. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы встретить врага огнем", - сообщил он.

В ДНР же заявили, что с их стороны один убит, еще один получил ранение в результате обстрелов.

Кроме того, сообщается, что съемочная группа НТВ попала под обстрел во время записи репортажа в Макеевке.

Напомним, ранее сообщалось, что с семи часов утра предпринимались попытки штурма с целью захвата позиций военных.

Сутки в АТО: 55 обстрелов, есть раненый

Источник: korrespondent.net